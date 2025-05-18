За вікном наче осінь. Якою буде температура та чи очікуються дощі в Києві на початку тижня

У Києві продовжать панувати дощі та хмарність, а температура вдень з +17 поступово впаде до +14 градусів

Наразі погода у Києві не тішить, адже тримається хмарність, йдуть дощі та місцями вирують вітри. Однак температура упродовж неділі-вівторка вдень не опуститься нижче +14 градусів.

Найхолоднішим днем з-поміж інших очікується вівторок. Про це повідомили у Meteofor та дали детальний прогноз погоди в столиці України.

Неділя, 18 травня, обіцяє бути хмарною, але сухою. Повітря вдень прогріється до +17 градусів, а вночі воно охолонуло до +8 градусів. Протягом ранку-дня очікується найсильніший вітер — свіжий 8-9 м/с.

На початку тижня, 19 травня, до хмарності додасться дощ, який прогнозується майже всю добу. Вранці будуть найінтенсивніші опади. Денна температура виросте до +15 градусів, а нічна — впаде до +9 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6-7 м/с.

Вівторок, 20 травня, також принесе хмарність та дощі. Дрібні опади йтимуть у другій половині доби. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +14 градусів, а вночі — +9 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються вранці-вечері — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в які регіони України найближчим часом прийде потепління до +30 градусів.