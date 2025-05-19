Можна зняти куртки, але парасольки ще потрібні. Прогноз погоди в Києві

Київ все ще в полоні хмар та дощу

Мокра та хмарна погода ніяк не дасть Києву спокій. Найближчими днями така синоптична ситуація не зміниться, але температура тільки ростиме.

Упродовж 19-21 травня, окрім дощів та потепління, також місцями вируватимуть вітри. Про це повідомили у Meteofor.

Понеділок, 19 травня, обіцяє бути мінливо хмарним та мокрим. Дощі йтимуть майже всю добу, але вони будуть дрібними. Денна температура у місті підніметься до +16 градусів, а вночі охолонула до +9 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

У вівторок, 20 травня, прогнозується хмарність, але дощів буде менше. Опади мають пройти лише вдень і вони очікуються дрібними. Повітря в обід ще більше розігріється, до +18 градусів, але вночі буде так само +9 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються упродовж ранку-вечора — свіжі-сильні 9-12 м/с.

Середа, 21 травня, також принесе хмарність, дощі, але ще більше потепління. Вранці має бути ясне небо. Дрібні опади прогнозуються лише в другій половині доби. Показники на термометрах у денний час виростуть до +22 градусів, а в нічний — до +11 градусів. Найсильніші вітри будуть вранці-ввечері — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікується потепління після тривалих холодів та дощів.