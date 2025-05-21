Сонце повертається до Києва, але тепло може зіпсувати одне погодне явище

Київ зможе погрітись під промінцями сонця цими днями

Погода у Києві найближчими днями нарешті буде сонячною та теплою після сезону дощів і похолодання. Однак синоптики попереджають, що не варто забувати про свіжі пориви вітру, які вируватимуть щодня.

Вдень показники на термометрах зафіксуються біля +23…25 градусів, а вночі — +11…14 градусів. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Середина тижня, 21 травня, очікується переважно сонячною та теплою. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, а вночі охолонуло до +11 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються у другій половині доби — свіжі 8-9 м/с.

У четвер, 22 травня, також буде сонячна погода, місцями на небі плаватимуть хмари. Денна температура підніметься до +25 градусів, а нічна — до +13 градусів. Упродовж дня та вечора прогнозуються свіжі вітри — до 9 м/с.

П'ятниця, 23 травня, також принесе більш-менш ясну та теплу погоду. Температура у денний час виросте до +25 градусів, а вночі впаде до +14 градусів. Максимальна сила вітру очікується вранці-ввечері — свіжі 9-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям України не пощастить з погодою в останні дні травня.