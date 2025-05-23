Опади повертаються в Київ. Коли чекати на затяжні дощі та грози

Синоптики дали прогноз погоди в столиці України та попередили про затяжні опади

Ще поки погода у Києві тепла, але хмарна та вітряна. Однак найближчими днями очікуються добові дощі разом з грозами.

Температура в ці дні коливатиметься в межах +22…25 градусів у денний час, та +14…15 градусів — у нічний. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

За словами синоптиків, 23 травня передбачається невелика хмарність, але без дощів. Місто вдень розігріється до +25 градусів, а вночі температура зафіксувалась біля +14 градусів. В п'ятницю також прогнозуються свіжі-сильні вітри — до 10-12 м/с протягом ранку-вечора.

Вже в суботу, 24 травня, погода зміниться. Усю добу триматимуться хмари та дрібні дощі. Ввечері до середніх опадів додасться гроза. Показники на термометрах вдень виростуть до +23 градусів, а вночі — впадуть до +15 градусів. Упродовж дня-вечора очікуються свіжі вітри — до 8 м/с.

Останній день тижня, 25 травня, буде ще більш хмарним та дощовим. Найсильніші опади йтимуть у другій половині доби. Вдень очікується до 22 градусів тепла, а вночі — +14 градусів. Сила вітру в неділю не перевищить помірних 6-7 м/с.

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