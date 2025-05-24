Не ховайте парасолі: синоптики засмутили киян прогнозом погоди на червень

Лише ближче до середини й кінця червня можна очікувати деякі потепління

Синоптики не порадували жителів Києва — літо цього року прийде з запізненням. На кінець травня та більшу частину червня очікується переважно прохолодна, дощова погода з частими грозами.

За даними METEO.UA, у столиці в останні дні травня та більшу частину червня очікується переважно прохолодна й дощова погода. Температура повітря коливатиметься від 13 до 25 градусів вище нуля, але теплі сонячні дні будуть доволі рідкісними. Мінлива хмарність та періодичні опади стануть нормою на найближчий місяць.

Останній прогноз від METEOFOR також підтверджує прохолодний тренд із періодичними дощами та грозами. Лише ближче до середини й кінця червня можна очікувати деякі потепління та більше сонячних днів.

Особливо варто звернути увагу на період з 30 травня по 6 червня, коли прогнозують грози, що супроводжуватимуться не лише дощами, а й сильними поривами вітру та блискавками.

Таким чином, перші літні тижні принесуть більше осінніх настроїв, але справжнє літо ще попереду. А поки киянам радять запасатися парасолями, теплим одягом і бути готовими до мінливої погоди.

Раніше "Телеграф" попереджав українців про чергові "сюрпризи" від погоди в кінці травня. Так, синоптики обіцяли сильні зливи з грозами.