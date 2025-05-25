У Києві дощитиме три дні безперестанку. Чи очікуються холоди

Кияни не розлучаться з парасолькою ще на кілька днів

У Києві знову прогнозують хмарність та затяжні дощі. Однак температура триматиметься біля +20 градусів вдень.

Місцями також вируватимуть свіжі вітри, але вони прогнозуються всього в один день протягом обіду. Про це повідомили у Meteofor.

Неділя, 25 травня, очікується суцільно хмарною та дощовою. Вранці та ввечері будуть найсильніші опади. Повітря вдень прогріється до +22 градусів, а вночі охолоне до +14 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 7 м/с.

У понеділок, 26 травня, ситуація не зміниться — сильна хмарність та дрібні дощі прогнозуються всю добу. Денна температура у місті виросте до +20 градусів, а нічна — опуститься до +16 градусів. Сила вітру знову ж таки не сягне вище помірних 6 м/с.

У вівторок, 27 травня, небо також буде у полоні хмар та дощів. Максимальні опади очікуються ввечері. Показники на термометрах вдень виростуть до +20 градусів, а вночі — впадуть до +17 градусів. На початку другої половини доби передбачаються свіжі вітри — до 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями. Синоптики прогнозують зливи.