Київ у пастці затяжних дощів. Чи доведеться знову вдягати куртки

У ці дні в Києві дощитиме, але температура буде досить високою

Київ продовжує "насолоджуватись" мокрою та хмарною погодою. Найближчими днями синоптична ситуація не зміниться, але місцями ще очікуються вітри.

Температура упродовж 26-28 травня очікується в межах +18…21 градусу вдень та +16 градусів вночі. Такий прогноз дали у Meteofor.

Тож, за їх словами, понеділок, 26 травня, буде дуже хмарним та мокрим. Усю добу йтимуть дощі, а максимальна їх сила прогнозується вранці та ввечері. Денна температура виросте до +19 градусів, а нічна впала до +16 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються вранці-вдень — свіжі 9 м/с.

Вівторок, 27 травня, також принесе хмарність та дощі. Дрібні опади очікуються всю добу, окрім обіду. Показники на термометрах у денний час виростуть до +21 градусу, а в нічний — до +16 градусів. Максимальні пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — свіжі 8 м/с.

У середу, 28 травня, погода не зміниться. Опади прогнозуються всю добу, окрім вечора. Вдень повітря має прогрітись до +18 градусів, а вночі — охолонути до +16 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом останніх днів травня.