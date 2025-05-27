Чергова порція дощів. Коли вони будуть найсильнішими у Києві

Упродовж 27-29 травня Київ буде хмарним та мокрим, але теплим

В Києві досі тримається хмарність та йдуть дощі, а температура тим часом є літньою. Така погода не зміниться і найближчими днями.

Найсильніші дощі упродовж 27-29 травня прогнозуються у середу вранці. Тому в цей час точно не можна забувати про парасольку, як повідомили у Meteofor.

Тож, у вівторок, 27 травня, небо буде у полоні хмар. Протягом ночі-вечора йтимуть дощі й найсильнішими вони очікуються вранці. Денна температура сягне +19 градусів, а нічна зафіксувалась біля +16 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 5 м/с.

Середа, 28 травня, також передбачається хмарною та мокрою. Дощі крапатимуть майже всю добу і найінтенсивнішими вони прогнозуються вранці. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +18 градусів, а вночі — біля +16 градусів. Сила вітру буде в межах слабких-помірних 5-7 м/с.

Вже у четвер, 29 травня, дощі ненадовго візьмуть перерву, адже вони передбачаються лише у другій половині доби. Вони будуть дрібними. Повітря вдень прогріється до +19 градусів, а вночі охолоне до +14 градусів. Вітри знову ж таки будуть слабкими-помірними — до 3-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні на ці вихідні. Синоптики попереджають про "сюрпризи".