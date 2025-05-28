Не мрійте по покращення: погода у Києві розчарує найближчими днями

Наприкінці робочого тижня дощі у Києві потроху завершуватимуться, але все одно йтимуть кожного дня з різною силою

До дощів, які безперестанку ллють в Києві, додадуться ще грози та місцями вітри. Однак температура у місті триматиметься близько +18…19 градусів вдень.

Найсильніші й найтриваліші дощі мають пройти у середу. Пізніше вони поступово зменшуватимуться, як повідомили у Мeteofor.

За прогнозами синоптиків, у середу, 28 травня, дощі йтимуть протягом всієї доби. Найсильнішими вони очікуються вночі-вдень. В обід також може бути гроза. Повітря в обід не прогріється більше +18 градусів, а вночі воно охолонуло до +15 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Четвер, 29 травня, також принесе дощі, але лише протягом ранку-дня. З ними ще прийдуть грози. Денна температура складе +19 градусів, а нічна — +14 градусів. Сила вітру буде в межах слабких-помірних 2-7 м/с.

Вже у п'ятницю, 30 травня, сонце іноді визиратиме з-за хмар, однак дощі все ще будуть — вранці та вдень. Показники на термометрах у денний час сягнуть +19 градусів, а в нічний — +13 градусів. У другій половині доби прогнозується свіжий вітер — до 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку червня. Місцями тепла можна не очікувати.