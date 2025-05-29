Митися та грітися влетить в копійку: яке місто значно відчує різницю у ціні опалення і гарячої води

Зараз кияни платять на 50% менше ніж мали б

Тариф на опалення та гарячу воду може зрости на 50%. Однак це, імовірно, станеться уже після закінчення війни.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін. За його словами, збільшення відбудеться через те, що, станом на зараз, тарифи не є економічно обґрунтованими.

Зараз тарифи на опалення та гарячу воду в столиці суттєво зменшені, оскільки діє мораторій на період воєнного часу щодо підвищення послуг. Однак після закінчення війни варто очікувати збільшення рахунків до 50%.

Як каже Лопатін, зараз кияни платять на 50% менше ніж мали б. Так відбувається через дію мораторію на підвищення вартості деяких комунальних послуг. Навіть, станом на зараз, є значна різниця між реальним тарифом і ціною, яка діє для споживачів.

"Ця різниця фіксується, затверджується і, можливо, колись буде розроблено механізм, який дасть змогу комунальним підприємствам у якомусь вигляді отримати цю різницю. Наразі вона залишається некомпенсованою" — наголосив Лопатін.

Зараз кияни платять в середньому 1 500 гривень на місяць за опалення. Відповідно, після закінчення війни ця сума сягне 3 000 гривень.

Раніше "Телеграф" писав, як українці платитимуть за газ, світло і воду з 1 червня.