Київ вже може прощатись з парасольками? Якою буде погода в ці дні

У Києві найближчими днями сонце прориватиметься крізь хмари, але дощі залишаться

Сильні добові дощі скоро покинуть Київ, хоча місцями ще крапатиме. У місті також вируватимуть цими днями свіжі вітри, однак температура вдень тільки ростиме.

У Мeteofor протягом 30 травня-1 червня прогнозують переважно хмарну погоду. Хоча чим ближче до вихідних, тим менше очікується хмар.

П'ятниця, 30 травня, буде сильно хмарною. Вдень очікується дрібний дощ. Повітря в обід має прогрітись до +20 градусів, а вночі воно охолонуло до +13 градусів. Упродовж другої половини доби передбачається свіжий вітер — до 8 м/с.

Субота, 31 травня, принесе у місто трошки менше хмарності, але опадів можна не очікувати. Денна температура виросте до +23 градусів, а нічна — впаде до +13 градусів. Найсильніші вітри прогнозуються вдень — свіжі 8 м/с.

Неділя, 1 червня, очікується ще менш хмарною, однак дощовою. Дрібні опади мають пройти вранці та вдень. Протягом дня температура на термометрі сягне +24 градусів, а ночі — опуститься до +15 градусів. На початку другої половини доби очікуються найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується червень в Україні.