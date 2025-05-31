Дощі стихли, але готуються повернутись. Яка температура у Києві в ці дні

В Києві цими днями на небі плаватимуть хмари, місцями йтимуть дрібні дощі, але температура вдень не опуститься нижче +23 градусів

Погода у Києві продовжує бути мінливо хмарною, місцями дощовою, але теплою. Цими днями температура в обід може піднятись до +25 градусів.

Синоптики також прогнозують свіжі вітри найближчими днями. Однак вирувати вони будуть тільки у суботу вдень, передають у Meteofor.

Субота, 31 травня, принесе у столицю мінливу хмарність, але без дощів. Температура у денний час виросте до +23 градусів, а в нічний — опуститься до +13 градусів. Найсильніші вітри очікуються вдень — свіжі 8 м/с.

У неділю, 1 червня, ситуація не зміниться. Мінлива хмарність буде в місті майже цілий день. Денна температура виросте до +24 градусів, а нічна — впаде до +15 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 7 м/с.

Вже на початку наступного тижня, 2 червня, очікуються дрібні дощі. Вони йтимуть у другій половині доби. Повітря вдень прогріється до +25 градусів, а вночі — охолоне до +14 градусів. Сила вітрів не буде вищою за помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні поновляться сильні грози.