В Києві сонячно, але хмари не за горами. Якої погоди чекати на початку червня

Цими днями у столиці України триматиметься літня температура, але іноді плаватимуть хмари, йтимуть дрібні дощі та вируватимуть свіжі вітри

Наразі погода в Києві тішить — ясне небо, літня температура, немає дощів. Однак пізніше все ж таки пройдуть дрібні опади, трошки похолодає та місцями дутимуть свіжі вітри.

Синоптики з Meteofor також прогнозують невдовзі туман. Але його буде зовсім мало — лише вранці вівторка.

Понеділок, 2 червня, очікується спочатку ясним, а пізніше — трошки хмарним. Дощів не буде. Температура у денний час виросте до +27 градусів, а вночі зафіксувалась біля +13 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Вівторок, 3 червня, також принесе у місто мінливу хмарність, але разом з туманом та дощем. Туман очікується лише вранці, а от дрібні опади — тільки ввечері. Показники на термометрах у денний час сягнуть +27 градусів, а в нічний — +18 градусів. Найсильніші пориви вітру прогнозуються на початку другої половини доби — свіжі 8 м/с.

Вже у середу, 4 червня, небо над містом буде у полоні хмар, хоча ввечері передбачається прояснення. Дощів не буде. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, а вночі охолоне до +15 градусів. Протягом ночі та дня вируватимуть найсильніші вітри — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дні літа на початку червня будуть найспекотнішими.