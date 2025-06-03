Перехожий у столиці здивував мережу вигулом незвичного "улюбленця": відео

Наразі невідомо, якою була мета перехожого

У Києві мешканці Солом’янського району вранці у вівторок, 3 червня, помітили на вигулі незвичного "улюбленця". Очевидці зняли відео в історичному районі "Чоколівка".

Кадри опублікували місцеві Telegram-канали. На них видно, як чоловік йде вулицею просто посеред житлової забудови, а громіздкий телевізор волочиться за ним по асфальту.

Ніякого поспіху чи агресії перехожий не проявляв, навпаки, рухався розмірено та майже буденно, ніби ходив на такі "вигули" регулярно.

Таку проходку можна назвати "вигулом ретротехніки" або "останньою прогулянкою перед утилізацією". Проте сценка вже встигла привернути увагу користувачів соцмереж і набула розголосу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Київська міська державна адміністрація викликала обурення частини українців через зміну аватарки в соціальних мережах. На новому зображенні архангел Михаїл зображений на тлі веселкового прапора ЛГБТ-спільноти. Втім, уже за кілька годин Київська міська адміністрація прибрала нове зображення. Тепер на аватарці архангел Михаїл зображений на синьому тлі, а обкладинка сторінки прикрашена світлиною квітучих каштанів.