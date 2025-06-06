Будемо в шортах, але з парасольками. Що підготувала погода киянам на вихідні

Синоптики прогнозують Києву одночасно дощі, спеку та сильні вітри

Наразі у Києві тримається мінлива хмарність та місцями йдуть дощі. Температура в ці дні буде не нижче +30 градусів вдень, хоча синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

За даними синоптиків зі Meteofor, в столиці України 6-8 травня очікується спекотна погода з короткочасними дощами. Найінтенсивнішими вони будуть в п'ятницю.

Якою буде погода наприкінці тижня

П'ятниця, 6 червня:

Протягом доби температура коливатиметься від +20°C вночі до +30°C вдень;

Протягом дня буде мінлива хмарність, а дрібних дощів не буде лише вранці;

Найсильніші пориви вітру очікуються у другій половині доби — сильні 11-12 м/с.

Субота, 7 червня:

Температура вночі буде +20°C, а вдень — знову спека до +30°C;

Хмари плаватимуть на небі у другій половині доби, в той самий час прогнозуються дрібні дощі;

Вітер дещо слабший і його сила не перевищить помірних 7 м/с.

Неділя, 8 червня:

Температура вночі зафіксується близько +21°C, а вдень — +31°C;

Вночі та зранку буде ясно, а вдень та ввечері можливі дрібні дощі;

Вранці та вдень вируватиме свіжий вітер — до 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в червні буде найспекотніше.