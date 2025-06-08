Одночасно до +32 градусів, дощі та вітер. Чи буде ще спекотніше в Києві на початку тижня

У неділю буде найспекотніше

Наразі у Києві тримається спека, місцями йдуть дощі та вирують вітри. Найближчими днями місто покинуть опади, температура трохи спаде, а пориви вітру потроху вщухатимуть.

Найспекотнішим днем з-поміж інших очікується неділя, адже в цей день температура сягне +32 градусів. Про це повідомили у Meteofor.

Неділя, 8 червня, буде у місті трошки хмарною, дощовою та найбільш спекотною з-поміж інших днів. Дрібні опади пройшли вночі та очікуються ще протягом вечора. Вдень температура повітря прогріється до +32 градусів, а вночі охолонула до +22 градусів. Протягом ранку-вечора передбачається найсильніший вітер — свіжий-сильний 9-11 м/с.

З понеділка, 9 червня, очікується мінлива хмарність. Дощі будуть тільки вночі й вони передбачаються дрібними. Денна температура виросте до +24 градусів, а вночі вона впаде до +20 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються протягом ранку-вечора — свіжі 9-10 м/с.

Вже у вівторок, 10 червня, буде менша концентрація хмар, а дощів не передбачається. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +22 градусів, а вночі — +12 градусів. Вдень вируватимуть найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні протягом неділі, 8 червня.