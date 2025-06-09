Спека відступила від Києва, а от парасолі знадобляться. Якої погоди чекати в ці дні

Протягом 9-11 травня Київ відчує на собі сприятливу літню погоду — до +21 градусу вдень та місцями дощі з вітрами

Погода в Києві стала більш сприятливою, адже ще нещодавно у місті трималась спека до +32 градусів. Найближчими днями синоптики прогнозують місцями дрібні дощі та вітри.

Температура протягом 9-11 червня коливатиметься в межах +21…24 градусів вдень та +12…24 градусів вночі. Таким прогнозом поділились у Meteofor.

Вночі понеділка, 9 червня, пройшов дрібний дощ. Однак протягом всього дня його не очікується. Мінлива хмарність триматиметься весь час. Повітря вдень та вночі прогріється до +24 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються протягом ранку-вечора — свіжі-сильні 9-11 м/с.

Вівторок же, 10 червня, принесе ж лише невелику хмарність. Температура вдень підвищиться до +21 градусу, а вночі вона опустилась до +12 градусів. Упродовж ранку-дня вируватимуть найсильніші вітри — свіжі 8-9 м/с.

Однак у середу, 11 червня, поновляться дощі. Вони йтимуть у другій половині доби, причому вдень вони будуть слабшими, аніж ввечері. Показники на термометрах у денний час виростуть до +21 градусу, а в нічний — впадуть до +12 градусів. Сила вітру не перевищить помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спаде спека в Україні у другій половині червня.