Київ відпочиває від спеки. Чи прийдуть на зміну їй дощі та вітри

Упродовж 10-12 червня 2025 року в Києві буде хмарно, мокро, вітряно та до +22 градусів вдень

Київ наразі насолоджується прохолодою після спеки до +32 градусів. Найближчими днями синоптики обіцяють ще більшу хмарність, місцями дощі та щоденні вітри.

Упродовж 10-12 червня температура повітря вдень коливатиметься в межах +19…22 градусів. Вночі ж вона очікується в коридорі +11…14 градусів, як повідомили у Meteofor.

Ніч вівторка, 10 червня, була ясною. Але вже вранці на небо набіжали хмари, які плаватимуть до самого вечора. Дощів не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до +21 градусу, а вночі вона охолонула до +13 градусів. Найсильніші пориви вітру очікуються протягом ранку-дня — свіжі 8-9 м/с.

Середа, 11 червня, буде більш хмарною. Вранці та ввечері йтимуть дощі, причому спочатку вони передбачаються дрібними, а пізніше помірними. Денна температура у місті виросте до +22 градусів, а нічна — впаде до +11 градусів. Протягом другої половини доби будуть вирувати найсильніші вітри — свіжі 8 м/с.

У четвер, 12 червня, триматиметься сильна хмарність. Вранці і ввечері мають пройти дрібні дощі. Показники на термометрах у денний час сягнуть +19 градусів, а в нічний — +14 градусів. Упродовж ранку-вечора вируватиме найсильніший вітер — сильний 11-12 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні почне спадати спека.