Під вікнами багатоповерхівки у Києві помітили несподіваних рогатих гостей (відео)

Українці прокоментували інцидент

Київ, схоже, стає дедалі ближчим до природи. Цього разу — справжні сільські кози просто під вікнами багатоповерхівки.

Курйозний момент потрапив на відео і миттєво розлетівся по місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно кількох свійських кіз, які спокійно щипають траву поруч із житловим будинком.

Кіз на відео шість. Вони не зважають на автівки, людей і асфальт навколо.

Де саме це сталося — не повідомляється. Однак користувачі мережі впізнають типову київську забудову.

Звідки тварини втекли чи як опинилися серед міста, поки що невідомо.

У мережі відреагували на відео. Одні користувачі пожартували над інцидентом, а інші із захопленням написали коментар.

Нагадуємо, що днями у Києві біля станції метро "Почайна" помітили лося. Він бігав неподалік від книжкового ринку.

На кадрах видно, як лось розгублено бігає посеред міського простору.

Невідомо, як і чому дика тварина опинилася в місті. Користувачі припускають, що лось міг заблукати через гучні звуки вибухів або інші стресові фактори, пов’язані з війною.

Раніше "Телеграф" писав, що керівниця центру порятунку диких тварин розповіла, що сталося з лосем. Тварину помітили на проїжджій частині у густонаселеному районі Києва, і очевидці одразу викликали відповідні служби.