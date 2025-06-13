Літо в Києві охопила хандра. Чи відступить негода на вихідних

Найтриваліші дощі мають пройти у п'ятницю

Небо над Києвом затягнуло хмарами, а разом з ними йдуть дощі, вирують вітри та тримається більш-менш тепла погода. Найближчими днями синоптики не прогнозують різких змін.

Денна температура цими днями коливатиметься в межах +18…22 градусів. В той час як вночі вона перебуватиме в коридорі +12…15 градусів, як повідомили у Meteofor.

Протягом п'ятниці, 13 червня, небо буде у полоні хмар. Вранці, вдень та ввечері прогнозуються дощі, причому дрібними вони будуть лише в кінці доби. Повітря вдень прогріється до +18 градусів, а вночі воно охолонуло до +12 градусів. Сила вітру в цей день коливатиметься від свіжих 8-9 до сильних 11 м/с.

Перший вихідний, 14 червня, пройде так само — зі сильною хмарністю та дрібними дощами, які йтимуть у другій половині доби. Денна температура у місті підвищиться до +20 градусів, а вночі — опуститься до +14 градусів. Упродовж ранку-вечора вируватимуть свіжі вітри — до 9 м/с.

У неділю, 15 червня, сонце іноді тішитиме місто своїми промінцями, але хмарність переважатиме. Упродовж ранку-дня крапатимуть дрібні опади. Показники на термометрах у денний час виростуть до +22 градусів, а в нічний — впадуть до +15 градусів. Вранці-вдень дутимуть найсильніші вітри — сильні 11 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні на цих вихідних.