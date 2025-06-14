Хмарність та дощі не покинуть Київ цими днями? У синоптиків розділилася думка

Найбільш ймовірно, що у Києві буде сильно хмарно цими днями, але температура буде рости

Погода у Києві наразі хмарна, дощова, вітряна, але більш-менш тепла. Найближчими днями деякі синоптики прогнозують ще більше потепління та завершення дощів, хоча інші кажуть, що хмарність та вітри ще затримаються у місті.

"Телеграф" вирішив дізнатись якою буде погода у столиці Україні найближчими днями, порівнявши прогнози на трьох популярних сайтах — "Meteofor", "Sinoptik" та "Мета.Погода".

Як повідомили у "Meteofor", субота, 14 червня, пройде у Києві сильно хмарною та дощовою, адже у другій половині доби очікуються дрібні опади. Вже у неділю, 15 червня, залишиться тільки мінлива хмарність, а у понеділок, 16 червня, — переважатиме сонце. Температура упродовж цих днів коливатиметься в коридорі +20…26 градусів вдень та +13…14 градусів вночі. Відчутні вітри, своєю чергою, вируватимуть щодня і їх сила перебуватиме в межах свіжих-сильних 8-11 м/с.

Тим часом у "Sinoptik" прогнозують трошки більше хмар у Києві протягом суботи-понеділка, але дощі як і раніше синоптики обіцяють тільки у другій половині 14 червня. Денна температура цими днями буде в межах +19…25 градусів, а нічна — +13…15 градусів. А от вітри, згідно з графіком, не підвищать свою силу більше 3,5 м/с, тобто легких.

Є ще один прогноз погоди у Києві на 14-16 червня — від "Мета.Погода". Тут прогнози трошки інакші. Хмарність протримається протягом усіх днів і найінтенсивнішою вона буде у суботу. Пізніше місто зможе трошки прогрівати сонце. Водночас дощі мають пройти ввечері 14 червня та вдень 15 червня. Щодо температури, то вона буде така — від +15 до +22 градусів вдень та від +11 до +13 градусів вночі. Сила вітрів найближчими днями не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну примчить аномальний холод.