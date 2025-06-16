Вівторок чи середа? Коли у Києві краще мати при собі парасольку

Окрім дощів, місцями можуть розгулятись і вітри

Погода в Києві наразі переважно сонячна, тепла, але вітряна. Синоптики прогнозують, що пізніше у місто завітають хмари разом з короткочасними дощами, а температура трошки опуститься.

Дрібні дощі цими днями мають пройти у вівторок або середу, адже у ресурсів "Meteofor" та "Мета.Погода" різні прогнози. До того ж один сайт попереджає про щоденні свіжі-сильні пориви вітру, а за даними іншого їх взагалі немає.

За прогнозом "Meteofor", понеділок буде переважно сонячним та найбільш теплим з цих днів. Однак у вівторок, 17 червня, на небо над містом набіжать хмари разом з дрібним дощем, який очікується лише вдень. Вже 18 червня залишиться тільки мінлива хмарність.

Упродовж цих днів температура у Києві коливатиметься від +22 до +26 градусів вдень та від +14 до +17 градусів вночі. Крім того, щодня вируватимуть вітри, сила яких сягатиме свіжих-сильних 9-11 м/с.

Майже такий самий прогноз є в "Мета.Погода". Понеділок очікується більш-менш ясним, а от вже у вівторок буде більш хмарно, хоча дощів не прогнозується. Опади, згідно з даними, передбачаються тільки у середу ввечері й вони будуть дрібними.

Температура у місті вдень протягом 16-18 червня перебуватиме в коридорі +19…23 градусів, тоді як вночі — +13…16 градусів. Своєю чергою сила вітру на початку тижня не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які дні червня будуть найспекотнішими в Україні.