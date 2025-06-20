В Києві мають працювати всі? Дику тварину помітили на вулицях столиці (курйозне відео)

Дикі тварини все частіше добираються до столиці

У Києві зняли на відео молодого лося, який рано-вранці бігав проїжджою частиною. За останній місяць це – вже другий подібний випадок.

Відео інциденту опублікував місцевий Telegram-канал. В дописі жартівливо вказали: "Лось поспішає на ранкову зміну у Києві".

В коментарях настрої користувачів вже не були такими веселими. Одні кияни пропонують негайно телефонувати в поліцію, щоб спробувати врятувати тварину, інші — висловлюють обурення через байдужість до дикої природи.

"Замість того щоб знімати треба було хутко телефонувати до відповідних служб. Бо знову загине тварина. Їх і так меншає з війною", – дописували коментатори.

"Такий гарний! Треба його до лісу", – зауважила користувачка.

На відео помітно, що тварина молода — це вже новий лось, а не той, про якого повідомляли на початку червня. Тоді лось також вийшов на вулиці столиці, в районі станції метро Почайна, але не вижив — його збила автівка. "Ми не встигли доїхати, тому що лось помер до нашого приїзду. Він був сильно травмований", — повідомила Наталія Попович, керівниця центру порятунку диких тварин, в ефірі телеканалу "Київ24".

Фахівчиня пояснила, що лосі можуть потрапляти до міста через звуки вибухів і втрату орієнтації на тлі війни. У таких ситуаціях радять не наближатися до тварини, а одразу телефонувати до профільних служб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у столиці чимало озер, однак не всі знають, що одне з найглибших розташоване просто поряд із житловими масивами Дарницького району. Йдеться про озеро Тягле — спокійне й просторе, з природними пляжами та зеленою береговою зоною.