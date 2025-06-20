Будуть дощі з грозою та вітри? Синоптики дали прогноз погоди у Києві наприкінці тижня

Погода у Києві протягом п'ятниці-неділі передбачається хмарною, дощовою, можливо грозовою та вітряною

Наразі небо над Києвом хмарне, а температура опустилась до близько +18 градусів. Упродовж 20-22 червня синоптики прогнозують дрібні дощі, можливо з грозами та місцями ймовірні міцні вітри.

Температура цими днями може трошки піднятись до +22 градусів, повідомили у "Meteofor", хоча не всі метеорологи з цим згодні. В "Sinoptik" кажуть, що показники зафіксуються біля +19 градусів.

П'ятниця, 20 червня, пройде мінливо хмарною, а ввечері прогнозуються дрібні дощі, згідно з даними "Sinoptik". У суботу очікуються ще більш інтенсивні дощі, які йтимуть зранку та в обід. А неділя, тим часом має бути більш ясною, але вона принесе з собою не тільки дощі, а й грози.

Температура цими днями зафіксується біля +19 градусів у денний час та коливатиметься біля +12…14 градусів в нічний. Сила вітру упродовж цих діб не перевищить слабких 5 м/с.

Водночас на сайті "Meteofor" дали майже схожий прогноз, але місцями він відрізняється. П'ятниця, 20 червня, так само очікується мінливо хмарною та трошки дощовою — лише ввечері. 21 червня хмари ще більше заполонять небо, але дощі передбачаються вночі та вдень, коли в "Sinoptik" прогнозували вранці та вдень. Вже 22 червня погода трошки роз'ясниться, але у другій половині доби знову буде невелика хмарність та дрібні дощі, без гроз.

Показники на термометрах у денний час перебуватимуть в межах +18…22 градусів, тоді як в нічний — +11…13 градусів. Тут ситуація з вітрами інша, адже синоптики прогнозують, що їх сила протягом п'ятниці-неділі може бути від свіжих 9 м/с до міцних 14 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли всю Україну заллє дощами.