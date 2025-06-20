Рідкісну радянську іграшку задорого продають в Україні: сучасних дітей вона б нажахала (фото)

Така річ нагадає кожній радянській людині про безтурботне дитинство

Зараз сучасні діти захоплюються іграшками "Лабубу", які активно набирають популярності, а в часи СРСР мрією малечі був "Їжачок у тумані" — добрий, трохи сумний персонаж із культового мультфільму. Тоді він став справжнім символом дитинства цілої епохи.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Іграшку оцінили у 1 500 гривень, хоча продавець зазначає, що ціна договірна.

За словами власника, стан виробу — відмінний, навіть попри поважний вік. Ймовірно, іграшка виготовлена у 60-80-х роках минулого століття, що робить її ще ціннішою для колекціонерів і поціновувачів радянської естетики. Продавець наголошує: предмет чудово підійде як ностальгійний подарунок дитині, так і як колекційний експонат чи антикварна річ для дорослих.

Популярний у Радянському Союзі "Їжачок у тумані"

Популярний у Радянському Союзі "Їжачок у тумані"

Маленький "Їжачок" має висоту близько 9 см і виглядає наче персонаж із мультфільму.

Висота раритетного "Їжачка в тумані"

Висота раритетного "Їжачка в тумані"

Його пухнасте тіло бежево-коричневого кольору нагадує хутро, а округле личко — яскраво-жовте, ймовірно, пластикове. На ньому — виразні намальовані очі з віями, червоний рот і рум’яні щічки. Усе це створює образ добродушного та трохи сумного героя, що зберігає дух доби СРСР.

Популярний у Радянському Союзі "Їжачок у тумані"

Популярний у Радянському Союзі "Їжачок у тумані"

Нижня частина іграшки "Їжачок у тумані"

Місцезнаходження іграшки — Київ, Святошинський район. Продавець зазначає, що можливий самовивіз або зустріч у районі Виноградаря.

Зважаючи на збереження, вік та символічність, "Їжачок у тумані" може стати як спогадом із минулогоо, так і справжнім раритетом у домашній колекції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на платформі для колекціонерів Violity опублікували оголошення про продаж дитячого педального автомобіля, що походить із часів Радянського Союзу. Незважаючи на поважний вік, іграшка перебуває у доволі хорошому стані.