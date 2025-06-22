Гроза з вітрами чи просто помірні дощі? Яку погоду прогнозують Києву на ці дні

Непогода ніяк не покине Київ

Погода у Києві найближчими днями обіцяє бути мінливо хмарною, дощовою, ймовірно грозовою та вітряною, як було і до цього. Але показники термометрів вдень коливатимуться біля +21…23 градусів.

Дощі, за прогнозом "Meteofor", йтимуть щодня з різною інтенсивністю. Тим часом у "Sinoptik" кажуть, що опадів точно не буде у понеділок, 23 червня.

Тож, "Meteofor" повідомляє, що 22 червня буде мінлива хмарність та опади — дрібні мають пройти вранці, коли більш суттєві будуть вдень та ввечері. В обід ще прогнозується гроза. 23 червня теж принесе невелику хмарність, а вночі трошки покрапає. Майже нічим не відрізнятиметься погода 24 червня — всю добу на небі плаватимуть хмари та вранці пройде помірний дощ з грозою.

Показники на термометрах протягом цих діб перебуватимуть в межах +21…22 градусів вдень та +12…14 градусів вночі. Крім того, щодня вируватимуть вітри — від свіжих до міцних 8-13 м/с.

Тим часом у "Sinoptik" також попереджають про мінливу хмарність та дощі упродовж неділі-вівторка, але гроз синоптики не обіцяють. Найсильніші дощі очікуються у неділю ввечері та у вівторок вдень.

Температура вдень протягом 22-24 червня зафіксується біля +21…23 градусів, а вночі — +12…14 градусів. Сила вітру цими днями не перевищить легких 3,3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє пекельна спека до +40 градусів.