Вітри принесуть ще дощу? Якою буде погода в Києві на початку тижня

Синоптики прогнозують Києву мінливу хмарність, місцями дощі та, можливо, вітри

Погода у Києві наразі трошки хмарна, але тепла. Упродовж 23-25 червня синоптики прогнозують майже таку саму синоптичну ситуацію, але місцями ще очікуються дощі та, ймовірно, сильні вітри.

Температура вдень протягом понеділка-середи тільки ростиме і може зафіксуватись біля +24 градусів, як повідомили у "Meteofor". Хоча у "Pogoda.meta" повідомили, що показники не перевищать +22 градусів.

За прогнозом "Meteofor", протягом 23-25 червня у столиці триматиметься мінлива хмарність, хоча місцями переважатиме ясне небо. У вівторок вранці очікується дрібний дощ.

Денна температура цими днями коливатиметься в межах +21…24 градусів. Вночі ж показники коливатимуться від +11 до +14 градусів. Вітри вируватимуть щодня і їх сила сягатиме свіжих-сильних 9-11 м/с.

Водночас у "Pogoda.meta" дали майже ідентичний прогноз щодо погоди у Києві. У понеділок-середу передбачається мінлива хмарність, а дрібний дощ буде у вівторок вдень.

Повітря вдень прогріватиметься від +19 до +22 градусів, а вночі охолоне до +11…13 градусів. Сила вітру цими днями не перевищить помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україну примчиться пекельна спека до +40 градусів.