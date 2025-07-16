На Осокорках помітили "людину-павука": чоловік миттєво став джерелом жартів (відео)

Дехто з гумором припустив: це міг бути коханець, що намагався сховатися

У Києві, у житловому масиві Осокорки, перехожі помітили чоловіка, який, ризикуючи життям, висів зовні четвертого поверху багатоповерхівки. На кадрах видно, як він перебуває зовні вікна, тримаючись за раму.

Таке відео опублікували в місцевому пабліку. На перший погляд ситуація справді виглядає тривожною, і хтось одразу порівняв його з "людиною-павуком".

Насправді ж усе виявилося значно простішим і… буденнішим. Чоловік мив вікна у власній квартирі. Щоб дістатися зовнішнього боку скла, йому довелося вилізти назовні. Очевидно, спеціального спорядження не було.

Користувачі соцмереж не змогли пройти повз і активно коментували подію:

"Чувак просто миє вікно. Жах, які новини"

"Дружина змусила помити вікно"

"Я мию вікна на дев'ятому так само — вилажу, а зі страховки — тільки хрестик на шиї"

Інші ж коментатори з гумором припустили, що ситуація могла бути частиною зовсім іншої драми. Мовляв, це був "коханець, який ховається".

Що пишуть під дописом

Хтось жартома порадив завжди брати з собою ключі, якщо раптом щось піде не так. Були й припущення, що чоловік "втік від ТЦК".

Що пишуть під дописом

Ця ситуація справді викликала бурхливу реакцію. Як додали в дописі: "Ось вам приклад того, чому чоловіки живуть менше за жінок".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловік в образі людини-павука ліз у вікно багатоповерхівки не з порожніми руками — він тримав чималий букет квітів.