Коли грошей вистачило лише на мініформат: київський "Гелендваген" підкорив мережу (фото)

Посеред Києва сфотографували кумедну ситуацію, яка швидко стала вірусною в соцмережах. Знімок із вулиці миттєво підкорив мережу завдяки яскравому контрасту двох автомобілів.

Такий допис опублікували в Telegram-каналі. На фото в центрі кадру — маленький білий позашляховик, схожий на мініатюрну копію Mercedes-Benz G-Class.

Як бачимо, усередині сидить водій, а просто позаду нього стоїть справжній чорний "Гелендваген" у повний розмір. Контраст розмірів і вигляду двох авто викликав хвилю жартів у коментарях.

У Києві помітили нестандартне авто

Один з користувачів пожартував: "Коли вказав в декларації Гелендваген за 5 000 грн". Інший іронічно додав: "На авто дружини". Ще один коментар звучав так: "Коли забрали права". Не оминули й теми виконання мрій: "Нарешті назбирав на машину мрії, але вистачило на мініформат".

Що пишуть українці під фото

Зустрічалися й більш філософські думки: "Краще погано їхати, чим гарно йти" та "Дорослі теж діти". Дехто побачив у цьому навіть практичні переваги: "Після сильних злив". А інший коментар зачепив тему економії: "Пальне зростає в ціні кожен день — вихід є! Купуй електрокар! А краще візьми в дитини".

Знімок із підписом "Київський вайб — він такий" швидко розійшовся інтернетом та вкотре підняв настрій навіть у будні.

