"Був дуже голодний": вусатий гість у столичному супермаркеті розбурхав мережу (відео)

Комаха бігав випічкою на полицях магазину та потрапив на відео

Один з київських супермаркетів пропонує широкий асортимент випічки, але з додатковою порцією "протеїну". Відвідувачі помітили на слойках та сосисках у тісті таргана, який завзято вивчав смаколики.

Відповідні кадри курйозу зʼявились у мережі на одному з місцевих телеграм-каналів. Користувачі мережі не стримали емоцій у коментарях.

"Таргани в випічці в одному із супермаркетів столиці. Хороша значить, треба брати", — йдеться у підписі до відео.

У коментарях під кадрами, як тарган бігає по сосисках у тісті, користувачі мережі висловили відверте "фу". Проте деякі українці дотепно жартували, що це "додаткова порція білка" або ж "додаткове мʼясо" у випічці.

Дехто навіть зауважив, що тарган був дуже голодний, якщо вирішив пошукати їжі вдень та ще й під яскравим освітленням від лампочок. Річ у тім, що таргани здебільшого віддають перевагу темним місцям, а на яскраве світло реагують втечею.

Зауважимо, що раніше "Телеграфу" ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм розповів, що в Україні можуть зустрічатись таргани, розміри яких досягають розміру людської долоні. Пересування такої комахи у стінах або в квартирі, ймовірніше, буде чутно людині.

