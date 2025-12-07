Юний зачепер згорів живцем на даху електрички: подробиці (відео)

У Києві на залізничній станції на Видубичах, між двома вагонами електрички, загорілась людина, рух поїздів припинено

У неділю, 7 грудня, у Києві внаслідок ураження струмом на станції міської електрички "Видубичі" згоріла людина. Особа та обставини загибелі жертви з’ясовуються.

Місцеві пабліки оприлюднили відео трагедії. На кадрах видно, що між двома вагонами горить тіло чоловіка.

На Видубичах у Києві спалахнула людина

Що відомо про інцидент

У ДСНС повідомили ЗМІ, що на залізничній станції "Видубичі", внаслідок ураження струмом, загинула людина. Щоб дістати тіло, рятувальники змушені були чекати, поки ділянку знеструмлять. Рух поїздів було тимчасово зупинено.

Своєю чергою, в поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини смерті підлітка на станції "Видубичі".

"За попередньою інформацією, 16-річний хлопець виліз на вагон міської електрички та його вдарило електричним струмом. Від отриманих травм неповнолітній загинув", — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що на місці працюють слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Усі обставини інциденту з’ясовуються.

Варто зазначити, що, мабуть, хлопець був "зачепером". Хоча така "розвага" може бути дуже небезпечною.

Хто такі зачепери

Згідно з відкритими даними, зачепери — це молоді люди, які чіпляються за зовнішню частину поїзда або іншого транспорту під час руху заради гострих відчуттів, або економії коштів. Це надзвичайно небезпечне заняття, яке може призвести до падіння, зіткнення з перешкодами, удару струмом від контактної мережі та загибелі.

Зачепи на поїзді

Відомо, що зачепери їздять на дахах вагонів між вагонами, на підніжках, поручнях або інших зовнішніх елементах транспорту. Їхні основні мотиви — це бажання отримати гострі відчуття, азарт, безплатний проїзд чи необхідність привернути увагу однолітків та підписників у соціальних мережах.

Який штраф за зачепінг в Україні?

В Україні за зачепінг може загрожувати як адміністративне, так і кримінальне покарання. Найчастіше до порушників застосовується ч. 1 ст. 11.17 КпАП, за якою проїзд на підніжках, дахах вагонів або інших не пристосованих для проїзду пасажирів місцях карається штрафом від 2 тисяч гривень.

