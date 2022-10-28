Ганьбила Маріуполь у "Моїй прекрасній няні": "докази" того, як героїня померлої Заворотнюк образливо висловлювалася про Україну

Головна героїня серіалу постійно принижувала Україну, яка була її серіальною батьківщиною

Російський серіал "Моя прекрасна няня" — свого часу (а це 2004 рік) був одним із найпопулярніших і найпопулярніших ситкомів як у Росії, так і в Україні. Цілком можливо, картина здобула велику популярність серед українського глядача через певну "близькість", адже головна героїня — химерна няня Віка, яку зіграла Анастасія Заворотнюк, яка померла від раку 30 травня 2024 року, була родом з українського міста Маріуполь, який зараз окупований росіянами. Однак ніхто не помічав, що всі висловлювання про Україну, які звучали в серіалі, завжди були негативними та образливими.

На цей факт звернули увагу в Інстаграм-каналі yaktytam, головний редактор якого переглянув усі серії ситкому і зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Україну, і про "рідне для няні Віки" Маріуполь, який росіяни практично зрівняли із землею.

"Насправді, під історією кохання нерідко ховалися ненависть до наших земель, тому що Україна завжди згадувалася лише з негативного боку… Але найбільше дісталося Маріуполю – "рідному місту" головної героїні Віки. Це місто пригноблювалося при кожній слушній нагоді" — йдеться в пості.

Як няня Віка гнобила та принижувала Україну в серіалі "Моя прекрасна няня"

В одній із серій коханий няньки Віки, продюсер Максим Шаталін, зазначив, що дівчина краде "речі в магазині, як Україна — російський газ". Також в одній із серій була висміяна Помаранчева революція. " Помаранчевий зараз у моді в Україні" — говорила одна з героїнь.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Крім цього, вже тоді, майже 20 років тому, росіяни вже натякали на захоплення українських територій. Головна героїня зазначала, що старшій дочці Максима Шаталіна Маші потрібна буде вишиванка — " чи то на свято приєднання України, чи від’єднання".

Також варто зазначити, що нібито українка Віка з Маріуполя була затятою фанаткою російського диктатора Путіна. "Я найбільша фанатка російського президента В.В.П." — зазначала головна героїня. Ну, а якщо заходила мова про її родичів чи подруг з України — усі вони були безглуздими, дурними та дуже хотіли переїхати до Росії.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Але найбільше жартів було на адресу Маріуполя. І сама Віка втекла з міста до Москви "за найкращим життям", і такими ж показували її подруг. Також Маріуполь зображували бідним та дуже кримінальним містом.

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Нагадаємо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк уночі 30 травня пішла з життя. Зірці серіалу "Моя прекрасна няня" було 53 роки. У 2022 році хвора Анастасія Заворотнюк вперше засвітилася на фото. Змінилася актриса до невпізнання.