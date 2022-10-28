Ганьбила Маріуполь у "Моїй прекрасній няні": "докази" того, як героїня померлої Заворотнюк образливо висловлювалася про Україну
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Головна героїня серіалу постійно принижувала Україну, яка була її серіальною батьківщиною
Російський серіал "Моя прекрасна няня" — свого часу (а це 2004 рік) був одним із найпопулярніших і найпопулярніших ситкомів як у Росії, так і в Україні. Цілком можливо, картина здобула велику популярність серед українського глядача через певну "близькість", адже головна героїня — химерна няня Віка, яку зіграла Анастасія Заворотнюк, яка померла від раку 30 травня 2024 року, була родом з українського міста Маріуполь, який зараз окупований росіянами. Однак ніхто не помічав, що всі висловлювання про Україну, які звучали в серіалі, завжди були негативними та образливими.
На цей факт звернули увагу в Інстаграм-каналі yaktytam, головний редактор якого переглянув усі серії ситкому і зібрав деякі з багатьох десятків згадок про Україну, і про "рідне для няні Віки" Маріуполь, який росіяни практично зрівняли із землею.
"Насправді, під історією кохання нерідко ховалися ненависть до наших земель, тому що Україна завжди згадувалася лише з негативного боку… Але найбільше дісталося Маріуполю – "рідному місту" головної героїні Віки. Це місто пригноблювалося при кожній слушній нагоді" — йдеться в пості.
Як няня Віка гнобила та принижувала Україну в серіалі "Моя прекрасна няня"
В одній із серій коханий няньки Віки, продюсер Максим Шаталін, зазначив, що дівчина краде "речі в магазині, як Україна — російський газ". Також в одній із серій була висміяна Помаранчева революція. "Помаранчевий зараз у моді в Україні" — говорила одна з героїнь.
Крім цього, вже тоді, майже 20 років тому, росіяни вже натякали на захоплення українських територій. Головна героїня зазначала, що старшій дочці Максима Шаталіна Маші потрібна буде вишиванка — "чи то на свято приєднання України, чи від’єднання".
Також варто зазначити, що нібито українка Віка з Маріуполя була затятою фанаткою російського диктатора Путіна. "Я найбільша фанатка російського президента В.В.П." — зазначала головна героїня. Ну, а якщо заходила мова про її родичів чи подруг з України — усі вони були безглуздими, дурними та дуже хотіли переїхати до Росії.
Але найбільше жартів було на адресу Маріуполя. І сама Віка втекла з міста до Москви "за найкращим життям", і такими ж показували її подруг. Також Маріуполь зображували бідним та дуже кримінальним містом.
Нагадаємо, що російська актриса Анастасія Заворотнюк уночі 30 травня пішла з життя. Зірці серіалу "Моя прекрасна няня" було 53 роки. У 2022 році хвора Анастасія Заворотнюк вперше засвітилася на фото. Змінилася актриса до невпізнання.