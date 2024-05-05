Ці цукерки смачніші, ніж магазинні, а готуються п’ять хвилин: простий рецепт

Ділимось цікавим рецептом домашніх солодощів

Ми ділились рецептом смачної і красивої польської шарлотки. Тепер розповідаємо, як з простих інгредієнтів і за п’ять хвилин приготувати чудові домашні цукерки.

Вони дуже смачні, ще й готуються просто. Це корисний десерт, який не потребує багато часу та зусиль. Ці ласощі стануть чудовою альтернативою магазинним солодощам, адже вони не містять цукру, консервантів та інших шкідливих інгредієнтів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

100 г сухофруктів (родзинки, фініки, курага, чорнослив тощо)

горішки

макові зерна, кунжут, кокосова стружка

Спосіб приготування:

Залийте сухофрукти гарячою водою на 10-15 хвилин, щоб вони стали м'якими. Злийте воду з сухофруктів і подрібніть їх блендером або м'ясорубкою. З отриманої маси сформуйте кульки або інші фігурки за вашим бажанням. Додайте горішки (за бажанням). Всередину деяких цукерок можна вставити цілий горішок. Обваляйте цукерки в макових зернах, кунжуті, кокосовій стружці або подрібнених горішках. Покладіть їх в холодильник на 30 хвилин — для стабілізації.

Після цього можна ласувати. Ці корисні та смачні цукерки з сухофруктів стануть чудовою альтернативою покупним солодощам. Також ми ділились рецептом чудових рогаликів.