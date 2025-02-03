У Львові можна побачити справжню зиму: синоптики назвали дати

Здебільшого лютий буде теплим

З приходом лютого погода в Україні стане прохолоднішою та сирішою. Подекуди навіть можна буде спостерігати щось, що віддалено нагадує справжню зиму.

Наприклад, у Львові буде нетривалий період, коли мінусова температура повітря утримуватиметься навіть вдень. Про це свідчать дані ресурсів Accuweather та Meteofor.

Варто зазначити, що на заході України нічні морози очікуються аж до кінця лютого, проте вдень стовпчики термометрів повертатимуться до плюсових значень.

За інформацією Accuweather, у Львові у лютому вдень не буде морозів. Хоча там і зазначають, що будуть дні, коли можна чекати на +1 градус удень.

Meteofor прогнозує легкий мінус 9 лютого, а також у період з 12 по 15 лютого.

Варто зазначити, що метеосайти у побудові щодо довгострокових прогнозів керуються історичними даними, які не завжди враховують нюанси поточного року. Тож точними можна вважати лише прогнози, що даються на кілька днів.

Короткостроковий прогноз Укргідрометцентру своєю чергою каже, що 4 та 5 лютого стовпчики термометрів на заході України утримуватимуться в межах 0…-2 градусів, а в решту днів цього тижня буде тепліше.

Нагадаємо, раніше"Телеграф"писав про те, якою буде погода в Україні у лютому цього року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими.