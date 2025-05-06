Львівський марафонець "зарядився" пінним прямо на дистанції і насмішив мережу: курйозне відео

Незвичайний спосіб освіжитися викликав посмішки в одних і здивування в інших

У Львові понад 5 тисяч людей у центрі міста взяли участь у біговому напівмарафоні. Проте один із учасників своїм вчинком насмішив мережу.

Автор TikTok-каналу з назвою thedudking опублікував ролик, на якому видно, як під час пробіжки він вирішив вгамувати спрагу, але не простою водою. На кадрах видно, що дівчина передає йому скляну пляшку.

Як виявилось, у пляшці було пиво "Опілля Корифей". У мережі звернули на це увагу і в коментарях багато хто вважав цей момент досить кумедним.

Реакція соцмереж

"Телеграф" зібрав коментарі під курйозним роликом:

Хоча дехто вказав, що під час марафону вживання алкогольного напою було недоречним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі зняли курйозне відео, як чоловік вирішив позасмагати прямо з вікна багатоповерхівки. Очевидно, у нього є певна любов до екстремального проведення часу, оскільки навіть сеанс релаксації він зміг перетворити на дивовижну пригоду, від якої у людей зі страхом висоти застигне кров у жилах. Історія звичайно викликає більше запитань, ніж дає відповіді. Наприклад, чому засмагати довелося настільки екзотичний спосіб.