Саме на часі? На Львівщині відремонтують туристичну базу за майже 60 млн грн

На турбазі "Карпати" під Сколе вже почалось масштабне будівництво

На Львівщині оголосили тендер на майже 59 мільйонів гривень для ремонту турбази "Карпати" у селі Кам’янка Стрийського району. Однак після цього тут очікуватимуть не дітей — колиби будуть призначені базової підготовки населення до національного спротиву.

Тендер оголосило комунальне підприємство Львівської обласної ради "Технічний нагляд". Його опублікували 5 травня. Підрядника мають визначити на аукціоні 21 травня.

Прийом пропозицій на аукціон триває до 20 травня

Місцеві ЗМІ повідомляють, що роботи на території бази розпочали ще в березні без публічних повідомлень. За цей час з території прибрали старі дерев’яні будиночки, альтанки та господарські споруди. Очікується, що завершити роботи мають до кінця 2026 року. Туристична база "Карпати" — колишній дитячий відпочинковий табір. Загальна площа території — 4 гектари.

Роботи на базі "Карпати"/ Фото ZAXID.NET

Центри підготовки громадян до національного спротиву мають запрацювати в кожній області. Підготовка в центрах національного спротиву відбуватиметься за програмою, яку затверджують Сили ТрО. Керуватимуть цими центрами та навчатимуть слухачів переважно ветерани. Перед тим як стати інструкторами, вони проходитимуть навчання й сертифікацію у військових вишах.

Навчання в рамках проєкту "Національний спротив" в Одеській області / Фото ООДА

Під їхнім керівництвом слухачі опановуватимуть широкий спектр дисциплін:

військово-тактичну підготовку,

домедичну підготовку,

топографію,

виживання,

самооборону,

поводження зі зброєю,

основи роботи з БПЛА,

інформаційну безпеку,

протимінну справу

цивільну оборону.

Це не просто військовий вишкіл, а комплексна система навчання, яку вже почали в областях, включаючи Одещину та Львівщину. "Це не просто військовий вишкіл, а комплексна підготовка", — зазначають в ООДА.

Програма включає заняття з вивчення БПЛА/ Фото ЛОДА

На Львівщині вже понад 600 людей пройшли таку підготовку. З 5 травня триває набір нових груп.

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