Більший за хазяйку: незвичайного вихованця помітили на вулицях Львова (відео)

Ці тварини мають свої переваги над собаками, але є й мінуси

З поширенням інтернету всілякі екзотичні домашні вихованці стали все частіше з’являтися у будинках звичайних українців. І якщо ви теж хочете щось окрім котиків та собачок, але при цьому не хочете відходити від традиційних українських тварин, то вихід є — свині.

Природно, що така поширена тварина може зустрічатися у всіх забарвленнях та вагових категоріях — від майже кишенькових мініпігів і до кнурів, яких навіть найбільші собаки оминатимуть стороною. Наприклад, telegram-канал "Реальний Львів" показав відео того, як львів'янка вигулює одного з таких по вулицям міста.

Озвучувалося також припущення, що це може бути свиня породи мейшан, проте вони відрізняються довгими звисаючими вухами. У свинки на відео вуха нормального розміру і підняті, що може вказувати на те, що це в’єтнамська вислобрюха свиня. Втім, через якість відео ідентифікувати тварину складно.

На кадрах видно, що тварина з великим інтересом обнюхувала дорогу і кудись неспішно, але цілеспрямовано йшла. Тому не зовсім зрозуміло, чи вигулювала господарка його, чи він господарку.

Попри те, що українці традиційно частіше дивляться на свиней як на їжу, ці тварини можуть бути хорошими вихованцями. Вони дуже розумні (іноді навіть розумніші за собак), легко навчаються команд, дружні до господаря, довго живуть і, що дуже важливо для алергіків, не линяють. При цьому попри стереотипи, вони легко привчаються до лотка і дуже охайні.

Є й мінуси — свині можуть і люблять виявляти характер і бути впертими, а тому їм варто постійно показувати, хто "в домі хазяїн". Крім того, вони схильні переїдати і потребують простору. Якщо не давати їм занудьгувати, то вони можуть стати відмінними домашнім вихованцем, але в іншому випадку вони можуть почати рити землю і перевертати меблі.

Як повідомлялося раніше, у Житомирі дівчина вигулювала вулицями козу. У цьому випадку навіть свиня не здається на стільки вже екзотикою.