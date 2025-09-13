"Закотовано". Мережею шириться смішне відео, як кіт "вимкнув" інтернет

У коментарях жартували про "котячий інтернет"

У Львові кумедна ситуація з котом та роутером стала вірусною в соцмережі. Авторка відео зафіксувала момент, коли інтернет у неї раптово зник, а причина знайшлася зовсім неочікувана: на роутері мирно вмостився пухнастий домашній улюбленець.

Ролик опублікувала Оксана Буцін у TikTok. Кіт не лише зручно влаштувався на теплому приладі, а й ще й задрімав.

Можливо, саме теплий, нагрітий, пристрій привабив чотирилапого. Відео швидко набрало популярності, а користувачі соцмереж почали активно коментувати побачене, жартуючи на тему "котячого інтернету".

Один із коментаторів написав: "Інтернет — закотовано. Для доступу введіть дві сосиски". Інший додав, що після пробудження "роутер вже захоче їсти".

Чимало людей звернули увагу на похолодання у Львові й зазначили, що кіт просто грівся. Прозвучав і короткий жарт: "Глушилка".

Що пишуть українці під відео

Окремі користувачі висловили побоювання щодо здоров'я тварини, мовляв, роутер може випромінювати хвилі, тож краще його перевісити вище, у недоступне місце для кота.

Були й кумедні історії з власного досвіду. Наприклад, одна жінка розповіла, що її кіт не просто лежав на техніці, а перегриз інтернет-провід. До коментаря вона прикріпила фото-доказ.

Зустрічалися й коментарі з чоним гумором. Один із українців написав: "РЕБ глушить, щоб дрони не пролетіли", натякаючи на реалії воєнного часу.

Ця кумедна історія перетворилася на справжній вірусний ролик, зібравши сотні реакцій та коментарів. Котик, який облюбував роутер, подарував людям усмішки.

