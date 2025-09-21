Японскі пагоди є в Україні? На Львівщині помітили незвичну памʼятку XVIII століття

Дзвіниця є пам'яткою архітектури національного значення

У селі Старе Село на Львівщині привертає увагу своєю незвичайною архітектурою дерев'яна дзвіниця церкви Воскресіння Господнього. Вона збудована у XVIII столітті.

"Телеграф" розповість детальніше, що відомо про це місце. Ця визначна пам'ятка народної архітектури галицької школи вражає своїм оригінальним дизайном, який віддалено нагадує японські пагоди завдяки багатоярусній структурі та характерним обрисам дахів.

На сучасних фотографіях видно двоярусну квадратову в плані споруду, завершену чотирисхилим наметовим дахом. Особливістю дзвіниці є те, що перший ярус оточений піддашшям з широким навісом, який спирається на дерев'яні кронштейни. Другий ярус вертикально обшитий дошками і прикрашений аркадою з декількома арочними отворами для дзвонів.

Дерев'яна дзвіниця церкви Воскресіння Господнього

Цікавою архітектурною деталлю є зовнішні дерев'яні сходи, які з'єднують яруси споруди. Порівнюючи сучасний стан дзвіниці з архівною чорно-білою фотографією помітно, що основні архітектурні елементи збереглися практично без змін.

Дзвіниця відрізняється співвимірними пропорціями та динамічним силуетом, що є характерним для галицької школи дерев'яного зодчества. Розташована вона на південний захід від мурованої церкви Покрови Пресвятої Богородиці, збудованої у 1902 році на місці розібраної дерев'яної церкви 1646 року.

Дзвіниця є пам'яткою архітектури національного значення і становить важливу частину історико-культурної спадщини Львівської області.

Дзвіниця церкви збудована у XVIII столітті. Фото - Андрій Сенько

Фото Андрій Сенько

