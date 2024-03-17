Яке життя, така і Масниця: у великих містах України урочисто спалили Путіна та окупанта (відео)

Свято має язичницьке коріння, але увійшло в історію і відзначається й донині

У неділю, 17 березня, українці відзначали свято Масниці, у Дніпрі цей день відсвяткували особливо і замість солом'яного опудала палили російського окупанта. Тисячі людей зібрались подивитись на це цікаве дійство.

Про це повідомляють місцеві пабліки. У Дніпрі люди були у сквері імені Олександра Усачова.

Що цікаво, каска, бронежилет, аптечки та сумка колись належали російському солдату. Їх передали хлопці з 128 окремої бригади Сил територіальної оборони Александр Макаров з сином Сергієм.

Окрім цього, у двох містах України спалили опудало російського диктатора Володимира Путіна, символічно в останній день виборів президента РФ.

У Києві на ВДНГ "палили" Путіна. Радісні люди щиро раділи такому дійству.

А урочищі Сагайдачного у Запоріжжі влаштували невеличке гуляння з танками, смаколиками. Учасники свята створили велику фігуру з соломи, на верх якої помістили фото Путіна та урочисто підпалили.

Як святкували Масницю в Україні

Як святкували Масницю в Україні

Зазначимо, що Масниця в Україні — улюблене і веселе свято тривалістю цілий тиждень, з хороводами, іграми та частуваннями. Попри те, що воно має язичницьке коріння, свято увійшло в історію і відзначається й донині.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі на будівлі прокуратури у центрі знайшовся Ленін. Назву вулиці за 8 років також не змінили.