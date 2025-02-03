У Кривому Розі здають за копійки трикімнатну квартиру з "сюрпризом" (фото)

Квартира коштуватиме лише 2000 гривень на місяць

У Кривому Розі можна дешево зняти трикімнатну квартиру. Хоча якщо врахувати її стан, то жити там зможуть лише невибагливі.

Оголошення оприлюднено на сайті OLX. Будинок розташований у Тернівському районі міста (Ухтомського, 12).

Зазначається, що об’єкт знаходиться в житловому стані та оснащений холодильником та телевізором. Також у квартирі є лоджія та ванна, але відсутній бойлер. У будинку є централізоване опалення.

Квартира площею 56 квадратних метрів знаходиться на третьому поверсі п’ятиповерхівки.

На фотографіях видно, що приміщення останніми роками у ремонті не було, а меблі та побутова техніка явно бачили найкращі дні. З іншого боку, за трикімнатну квартиру просять всього 2000 гривень на місяць.

Судячи з карт, у цьому ж будинку знаходиться дитячий садок, що може бути як плюсом, так і мінусом.

Варто зазначити, що через географічні особливості Кривого Рогу, цей район розташований не те щоб поряд з історичним центром. На жаль, прямого авіасполучення між ними не передбачено, а тому добиратися до центру і додому може бути дорого і довго.

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