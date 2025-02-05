Загальний туалет та жахливий стан, але за копійки: у Харкові здають треш-квартиру

Дешево і сердито

У Харкові здають житло за рекордно низькою ціною у 1500 гривень. Щоправда, у жахливому стані.

На ринку оренди житла в Харкові з'явилося дуже незвичайне оголошення. На Холодній горі пропонують кімнату площею 12 квадратних метрів за символічну плату — всього 1500 гривень на місяць. Відповідне оголошення розміщене на olx.ua.

Житло розташоване на вулиці Каширській. Окрім самої кімнати, у розпорядженні майбутнього мешканця буде невеликий коридор. Проте санвузол доведеться ділити з сусідами.

Фотографії помешкання свідчать про відверто занедбаний стан: підлога має значні потертості, меблі перебувають у страшному стані, а двері — "убиті", старі, дерев'яні. Холодильник у кімнаті ще радянського виробництва. Він весь жовтий і брудний.

За словами орендодавця, окрім базової вартості оренди, мешканець повинен сплачувати комунальні послуги за квитанціями.

Попри всі недоліки, така пропозиція може зацікавити студентів або людей з обмеженим бюджетом, які шукають найдоступніше житло в місті.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові дешево здають "убиту" квартиру. Там навіть є радянський килим на стіні.