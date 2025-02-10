В Одесі планують витратити понад мільйон гривень на боротьбу з пацюками та комахами (тендер)

Житлово-комунальний сервіс "Порто-Франківський" в Одесі оголосив тендер на дератизацію та дезінсекцію підвалів

Житлово-комунальний сервіс "Порто-Франківський" в Одесі оголосив тендер на проведення дератизації та дезінсекції підвальних приміщень житлових будинків загальною площею понад 60 тисяч квадратних метрів. Очікувана вартість робіт складає 1,1 мільйона гривень, що майже вдвічі перевищує середньоринкові ціни.

Про це стало відомо з опублікованої тендерної документації на сервісі "Prozorro". Вартість обробки одного квадратного метра становитиме близько 18 гривень, тоді як на ринку аналогічні послуги коштують від 9 до 11 гривень при обробці площі понад 200 квадратних метрів.

Тендер був опублікований на платформі 6 лютого. Подати пропозиції можна до 14 лютого, в той же день о 13:01 має розпочатися аукціон.

Мінімальний крок зниження ціни встановлено на рівні 5 597 гривень, що від усієї вартості закупівлі становить 0,5%. Зазначається, що площа приміщення, для якого планують замовити послуги становить 61512,5 метрів квадратних.

В документації зазначено, що послуги мають бути надані до кінця 2025 року. Оплата ж здійснюватиметься протягом 30 днів після підписання акту прийняття-передання послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що філія "Укрзалізниці" провела закупівлі персональних комп’ютерів на суму понад 2 мільйонів гривень.