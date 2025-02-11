Буянив і кинувся на ніж: суд засудив батька за випадкове вбивство сина

П’янка завершилася смертю

Суд ухвалив вирок чоловікові, який випадково вбив свого сина. Він вирушить до в’язниці на два роки.

Про це йдеться у відповідному записі у Єдиному реєстрі судових рішень. Інцидент стався на Харківщині 7 січня 2024 року, коли сім’я зібралася на спільне розпивання алкогольних напоїв у будинку батька.

Під час застілля батько почав дорікати синові за те, що той не знайшов собі роботи. У відповідь той згадав тяжке дитинство і те, що батько погано ставився до матері.

Мати та дівчина чоловіка почали його заспокоювати, після чого відвели до кімнати. У цей момент у нього стався спалах агресії, і він з криками про бажання вбити батька почав вириватися із хватки двох жінок. Сприйнявши ці слова серйозно, старший чоловік взяв на кухні ніж і виставив його перед собою.

"Розуміючи, що син фізично сильніший за нього, проходячи повз кухню, у шафі взяв ніж і пішов до виходу з будинку. Коли перебував у прихожій, бачив, що син намагається до нього наблизитися, а жінкам не вдається його зупинити, і він вже не встигне вибігти у двір, так як у нього хворі ноги і він ледь пересувається", — говориться в матеріалах суду.

Зазначається, що нападник не побачив ножа і з розбігу на нього наскочив, отримав поранення грудей і помер на місці.

Суд врахував слова батька, що той сприйняв погрози на свій рахунок серйозно, оскільки це не перший випадок, коли син підіймав руку. Його дію розцінили як перевищення меж самооборони та засудили до двох років в’язниці.

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