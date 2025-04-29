У Павлограді стався курйоз з погруддям Леніна. Як його "модернізували" (фото)

Погруддя Леніну опинилось на кладовищі у цікавій ситуації

У Павлограді погруддя радянського революціонера Володимира Леніна перетворили на урну для сміття. Курйозна ситуація сталась біля кладовища.

Відповідні фото вже опублікували місцеві пабліки. Достеменно не відомо, чому саме пам'ятник стояв біля кладовища, але українці не обділили його увагою.

"У Павлограді Ленін працює вже за іншим призначенням", — йдеться у повідомлені.

Погруддя Леніна у Павлограді перетворили на урну

На опублікованому фото видно, що у голову погруддя поскидали сміття, перетворивши його на урну. Чого там тільки не було і пакет з "АТБ", пластикова пляшка, в якій навіть лишилося трохи води і зелені стовбури квітів. Проте українців таке рішення цілком влаштувало.

Зауважимо, що наразі не відомо хто і для чого приніс погруддя на смітник біля кладовища.

Що відомо про Леніна

Це політичний діяч, революціонер. Засновник та ідеолог більшовизму, лідер міжнародного комунізму, організатор більшовицького перевороту в Росії у 1917 та її державний очільник до 1924. Він у 1922 році створив СРСР після повалення влади царів. Його наступником був Йосип Сталін, яки створив культ Леніна. Саме тому в радянські часи вчили про нього вірші, ставили йому пам'ятники, а коли він помер не поховали.

Володимир Ленін

Ленін забальзамований у Москві на Червоній площі. У мавзолеї будь-який охочий може побачити найзатятішого комуніста. З 2013 року в Україні почали поступово зносити пам'ятники Леніну, а справжній "ленінопад" почався після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія влучила у 5-поверхівку в Павлограді. Серед загиблих — дитина.