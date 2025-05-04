Заллє цілі міста? Екстремальні зливи та грози можуть накрити Україну

Травень не перестає дивувати погодними гойдалками

Травень не перестає дивувати українців мінливою погодою та атмосферними явищами. Синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов, яке очікує на більшість регіонів України уже за тиждень.

За даними метеорологічного порталу Ventusky, у суботу, 10 травня, потужні зливи накриють Одещину та західні області України. Кількість опадів у більшості буде помірною, просте деколи їх буде надто багато.

Опади у суботу, 10 травня

У Карпатському регіоні очікується до 6 мм опадів, а в деяких високогірних районах можливий навіть сніг. Одеська область також потрапить під вплив атмосферного фронту — тут прогнозується 3 мм опадів.

Та найбільше заливатиме у неділю, 11 травня, — циклон розшириться практично на всю територію України. Найбільше опадів синоптики прогнозують на Вінниччині — там кількість дощу може бути надзвичайно високою.

Опади у неділю, 11 травня

Значні опади також очікуються у Дніпрі, Черкасах, Одесі та Миколаєві.А у Кривому Розі в ніч із суботи на неділю може випасти до 11 мм опадів — така кількість води на вулицях часто викликає підтоплення.

Варто також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть часом бути не точними, адже вони використовують глобальні бази даних та чисельні моделі. Більш точний прогноз погоди можна зробити за 3 дні до дати.

Раніше "Телеграф" також писав, що Львів серед травня ще накриє сніг та морозець. Синоптики назвали дати.