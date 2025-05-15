Служба доставки підкорює нові висоти? Кур'єра помітили в дуже незвичному місці (відео)

Українці відреагували

Туристи в Карпатах стали свідками незвичайного видовища. Посеред гірської стежки вони зустріли кур'єра служби доставки Glovo з фірмовим яскраво-жовтим рюкзаком за плечима.

Відео чоловіка в корпоративному одязі, який впевнено крокував гірським схилом, швидко розлетілося соціальними мережами. Де саме були зняті кадри, невідомо, проте помітно, що чоловік знаходився саме у горах.

Користувачі інтернету одразу підхопили новину жартами про те, що сервіс доставки вирішив розширити зону обслуговування абсолютно на всі локації, навіть найвіддаленіші гірські притулки та полонини.

Інші користувачі звернули увагу на цінову політику компанії. Адже вартість доставки у цій компанії на невеликі відстані починається від 100 грн.

Представники компанії Glovo поки що не коментували ситуацію, тому залишається загадкою, чи був це справжній кур'єр на завданні, чи, можливо, працівник сервісу просто вирішив провести свій вихідний день на природі, не знімаючи робочого екіпірування.

Раніше "Телеграф" писав, що водіїв Одеси попереджають, що у курортному районі Аркадія завелася "гримуча змія". Так прозвали жінку, яка плює у людей, якщо їй не дати грошей.