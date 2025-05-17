"Плюшевий благоустрій" чи нічні жахи: житомирські клумби завірусились в мережі (фото, відео)

Візуально — дискусійне рішення, але місцеві запевняють: стало затишніше

Не тільки шини у вигляді лебедів чи оздоби з пляшок прикрашають деякі двори спальних районів України. Житомир виділився особливими клумбами. Одразу за кількома адресами в місті на них — старі м’які іграшки.

Деякі з них — пофарбовані поверх хутра. Обговорення подібних прикрас сколихнуло відео з одного з таких дворів. Там іграшки розсаджені на узбіччі відділяють клумбу від пішохідної зони.

В коментарях думка щодо такого типу прикрас розділилась. Дехто, вважає, що це схоже на сцену з голлівудського фільму жахів. Проте знайшлись і захисники. Кажуть, що в житті це має кращий вигляд, ніж на відео, за ними доглядають, як і за клумбою.

Думки розділились

Зазначимо, що в Житомирі такі клумби іноді називають "пухнастими" через м’які іграшки, які обов’язково там є. В одному з дворів мікрорайону Крошня створили справжні інсталяції з десятків іграшок. Деякі прикріплені дротом до дерев чи бетонних конструкцій, деякі аналогічним чином вифарбовані. Кажуть, це відвадило компанії пияків з двору.

Клумба в мікрорайоні Крошня

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