У Запоріжжі під обстрілами проведуть ремонт будинку культури за сотні мільйонів гривень

Запоріжжя знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту

У Запоріжжі місцева влада хоче виділити сотні мільйонів гривень на ремонт будівлі будинку культури заводу "Запоріжсталь". Будівлю "клубу-їдальні" хочуть перетворити на багатофункціональний суспільний простір.

Про це йдеться у тендері, оприлюдненому на сайті Prozorro. На капітальний ремонт будівлі хочуть витратити 331 мільйон гривень.

Як відомо, ця будівля розташована на вулиці Незалежної України, 17, а замовником робіт є держпідприємство "Місцеві дороги Запорізької області".

Судячи з тендерної документації, у будівлі планують провести масштабні роботи, оскільки у технічному завданні міститься перелік із понад двох тисяч рядків найменувань робіт.

Будівлю було перебудовано після Другої світової війни, а ще одна реконструкція проводилася аж 1968 року. З того часу в ньому знаходиться Будинок культури "Запоріжсталі".

Як відомо, Запоріжжя знаходиться за 40 кілометрів від лінії фронту і регулярно обстрілюється російськими загарбниками. Наприклад, у ніч на 7 травня у місті було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та чимало житлових будинків.

А в ніч на 2 травня по місту було завдано щонайменше десятка ударів, через що постраждало 28 людей.