"Можна на подарунок дівчатам": у Рівному жменю черешні продають за великі гроші (фото)

Люди шоковані побаченим

Ціни на черешню дивують українців з кожним днем, астрономічні ціни на фрукти цього року пов'язані з квітневими морозами, які серйозно пошкодили врожай. У одному з супермаркетів Рівного покупці виявили справжній курйоз — черешню продають за великі гроші.

Про це повідомляють телеграм-канали Рівного. Упаковка, яка легко поміщається в долоню і містить лише десяток ягід, коштує 162 гривні 76 копійок.

Вага упаковки становить всього 168 грам, а ціна за кілограм сягає майже 970 гривень. Для порівняння, за ці гроші можна купити кілограм якісного м'яса або заправити повний бак автомобіля.

Реакція покупців у соцмережах

Фото дорогої черешні швидко поширилося в місцевих групах, де рівняни не стримували емоцій:

"Ого черешня вже по кишені б'є Літо ти таке щедре"

"ого та тут вже черешня по доброї ціні можна брати"

"А це і не дивно. В цьому році все поморозилося, і ціни на все будуть кусатися"

"Так не купуйте!!! Хай подавляться ними. Чи не проживете без них? Попит — породжує пропозицію і формує ціну…"

"А би хліб був на столі, а без черешні можна обійтися, як кажуть, сто років не родив горох, а голоду не було…"

"Таку черешню вже в подарунок дівчатам можна дарувати"

Раніше "Телеграф" розповідав, що смішний ляп на українському ТБ став вірусним у ТікТок.