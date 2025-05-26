"Можна на подарунок дівчатам": у Рівному жменю черешні продають за великі гроші (фото)
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Люди шоковані побаченим
Ціни на черешню дивують українців з кожним днем, астрономічні ціни на фрукти цього року пов'язані з квітневими морозами, які серйозно пошкодили врожай. У одному з супермаркетів Рівного покупці виявили справжній курйоз — черешню продають за великі гроші.
Про це повідомляють телеграм-канали Рівного. Упаковка, яка легко поміщається в долоню і містить лише десяток ягід, коштує 162 гривні 76 копійок.
Вага упаковки становить всього 168 грам, а ціна за кілограм сягає майже 970 гривень. Для порівняння, за ці гроші можна купити кілограм якісного м'яса або заправити повний бак автомобіля.
Реакція покупців у соцмережах
Фото дорогої черешні швидко поширилося в місцевих групах, де рівняни не стримували емоцій:
- "Ого черешня вже по кишені б'є Літо ти таке щедре"
- "ого та тут вже черешня по доброї ціні можна брати"
- "А це і не дивно. В цьому році все поморозилося, і ціни на все будуть кусатися"
- "Так не купуйте!!! Хай подавляться ними. Чи не проживете без них? Попит — породжує пропозицію і формує ціну…"
- "А би хліб був на столі, а без черешні можна обійтися, як кажуть, сто років не родив горох, а голоду не було…"
- "Таку черешню вже в подарунок дівчатам можна дарувати"
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